A segno Boga, Castrovilli e Milenkovic.

di Redazione Fox Sports - 31/10/2019 08:39 | aggiornato 31/10/2019 08:41

Sassuolo-Fiorentina è stata la gara valida per la 10ª giornata di Serie A andata in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I neroverdi hanno vinto l’ultimo match contro il Verona, sabato scorso, mentre i viola sono caduti in casa contro la Lazio, 2-1 per i biancocelesti. La Viola vince 2-1 in rimonta grazie ai gol di Castrovilli e Milenkovic. Di Boga la rete del momentaneo vantaggio neroverde.

Il Sassuolo giocherà contro il Lecce al Via del Mare nel prossimo turno, domenica 3 novembre alle 15. La Fiorentina giocherà invece in casa alle 18 contro il Parma.