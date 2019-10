A segno Maksimovic, Freuler, Milik e Ilicic.

di Redazione Fox Sports - 31/10/2019 00:30 | aggiornato 31/10/2019 00:35

Napoli-Atalanta è stata la gara andata in scena al San Paolo, valida per la 10ª giornata di Serie A. Gli azzurri di Ancelotti non sono andati oltre il pari nell’ultimo match in casa della Spal, e non hanno dunque recuperato punti su Juventus e Inter, anche loro fermate da un pari. L’Atalanta invece ha dilagato contro l’Udinese domenica scorsa, vincendo 7-1. Il match è terminato 2-2 in virtù delle reti segnate da Maksimovic, Freuler, Milik e Ilicic. Tante polemiche nel finale.

Il Napoli aprirà il prossimo turno, sabato 2 novembre alle 15 in casa della Roma. L’Atalanta giocherà invece il lunch match di domenica alle 12.30 in casa contro il Cagliari.