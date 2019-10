A segno Bonucci, Kouamé e Cristiano Ronaldo.

di Redazione Fox Sports - 31/10/2019 08:41 | aggiornato 31/10/2019 08:46

Juventus-Genoa è stata la gara dell’Allianz Stadium valida per la 10ª giornata di Serie A. Per i bianconeri solo un pari nel turno precedente, l’uno a uno di Via del Mare contro il Lecce. Per il Genoa di Thiago Motta, invece, è arrivata la prima vittoria, in casa contro il Brescia. Finisce 2-1 per i Sarri boys. A segno Bonucci, Kouamé e Cristiano Ronaldo.

Nel prossimo turno la Juventus sarà impegnata nel derby di Torino contro i granata, sabato 2 novembre all’Olimpico, fischio d’inizio ore 20.45. Il Genoa giocherà invece domenica 3 alle 15 in casa contro l’Udinese.