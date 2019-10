Sono state rese note le decisioni del Giudice sportivo relative alla decima giornata.

di Redazione Fox Sports - 31/10/2019 17:32 | aggiornato 31/10/2019 17:38

In attesa che Milan-SPAL completi il quadro della decima giornata di Serie A, sono state rese note le decisioni del Giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea. L'Inter è stata sanzionata con un'ammenda di 5mila euro per avere i suoi tifosi rivolto "cori insultanti e gravemente intimidatori" nei confronti di Mario Balotelli; il Napoli è stato invece multato con 3mila euro per una bottiglietta di plastica lanciata in campo dai tifosi azzurri.

Due giornate di squalifica per Federico Marchetti, che durante Juventus-Genoa ha contestato una decisione arbitrale "con plateale gestualità e proferendo espressioni irriguardose". Un turno di stop a Cassata, Fazio, Nkoulou, Rabiot, Tachtsidis, De Roon, Jajalo, Pellegrini e Pezzella.

Una giornata anche a Carlo Ancelotti per aver contestato una decisione arbitrale entrando sul terreno di gioco. Stessa sorte per il team manager del Napoli De Matteis, punito anche lui per avere - uscendo dall'area tecnica - contestato platealmente una decisione arbitrale.