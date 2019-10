Ancelotti è stato espulso per proteste, stessa fine avrebbe potuto fare poco dopo Lorenzo Tonelli, che si è avvicinato a Giacomelli e gli ha polemicamente offerto il pallone che si dà al man of the match.

Napoli-Atalanta, gara della decima giornata di Serie A, non è finita al triplice fischio di Giacomelli. Fa ancora discutere l'episodio decisivo della gara, ovvero quel contatto in area atalantina tra Kjaer e Llorente da cui poi è nato il contropiede dei bergamaschi che con Ilicic hanno fissato il risultato sul 2-2.

