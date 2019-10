L'ex arbitro analizza gli episodi più discussi della decima giornata di Serie A.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 31/10/2019 12:19 | aggiornato 31/10/2019 12:24

All'indomani di Juventus-Genoa e Napoli-Atalanta, gare valide per la decima giornata di Serie A, l'ex arbitro Luca Marelli ha analizzato come di consueto gli episodi più discussi. Iniziamo dal match del San Paolo terminato 2-2 tra mille polemiche. Inevitabile partire dal contatto Kjaer-Llorente giudicato così da Marelli:

Sul cross di Mertens, Kjaer perde il contatto col pallone in un momento nel quale lo stesso è ben lontano da lui e Llorente. Kjaer abbandona il controllo visivo del pallone e si preoccupa solo di contrastare (senza contesa del pallone) l’attaccante del Napoli. Non ha senso attaccarsi al gomito alto di Llorente: l’attaccante del Napoli stava saltando ad una certa distanza dal difensore e il contatto con Kjaer è stato provocato dal difensore stesso che si è mosso verso Llorente disinteressandosi completamente del pallone

Fuori discussione quindi parlare di fallo di Llorente.

Incolpare l’attaccante per il contatto col gomito è senza senso: non ha posto in atto alcuna azione che possa essere interpretata come irregolare. Se Kjaer non gli fosse andato letteralmente addosso, probabilmente avrebbe potuto deviare il pallone verso la porta. Ovviamente non possiamo sapere l’esito del colpo di testa ma ciò non cambia assolutamente nulla: non è possibile pensare che un difensore si muova all’interno del regolamento se si disinteressa del pallone limitandosi a contrastare fisicamente un avversario. Questo è chiaramente un calcio di rigore

Marelli sottolinea poi come il VAR non potesse inetrvenire perché un episodio di questo genere, sotto il controllo dell'arbitro, è fuori dalla competenza del VAR. Rimarcato anche il fatto che Giacomelli non avrebbe in alcun modo dovuto lasciar correre ma avrebbe dovuto quantomeno fischiare fallo per per la difesa o calcio di rigore.

Juventus-Genoa: la moviola di Marelli

Da Napoli-Atalanta e Juventus-Genoa. Tante le perplessità di Marelli, a cominciare dalla designazione del giovane Giua, la cui ultima partita risaliva a Udinese-Bologna del 29 settembre. Al 37' il primo errore del 31enne sardo, che ammonisce soltanto Rugani per un fallo su Agudelo quando invece avrebbe dovuto estarre il rosso. Al 50' Cassata viene epsulso per seconda ammonizione dopo un fallo su Dybala. Marelli spiega:

Non è un fallo imprudente e, pertanto, l’unico motivo che possa giustificare l’ammonizione è l’aver interrotto un’azione potenzialmente pericolosa.

Il problema è che tale lettura non ha alcuna base: la difesa del Genoa è schierata, la porta è distante 35 metri almeno, senza fallo difficilmente Dybala avrebbe potuto mantenere il possesso del pallone. La seconda ammonizione non ha alcun elemento a supporto

All’86' altro rosso, stavolta per la Juventus. Netto il fallo di Rabiot su Gumus. E "conta nulla che Rabiot abbia toccato o sfiorato il pallone, nell’azione travolge l’avversario con un fallo imprudente indiscutibile. Al 94' l'episodio che decide la partita: Cristiano Ronaldo entra in area, sterza e cade a terra dopo essere stato toccato da Sanabria.

Sanabria - scrive Marelli - allunga la gamba destra, tocca leggermente lo stinco sinistro di Ronaldo che cade a terra con qualche attimo di ritardo. C’è pochissimo ma in campo fischiare il calcio di rigore per la dinamica dell’azione ci sta. Il VAR, come ormai sappiamo, nulla può: per quanto si tratti di un contatto lievissimo, il contatto stesso c’è e, pertanto, il protocollo impedisce qualsiasi margine di intervento. Siamo di fronte al solito problema: in presenza di un contatto, per quanto molto marginale, la scelta del campo non può che essere confermata

Due minuti dopo però Giua cambia metro di giudizio e non fischia un rigore al Genoa per una sbracciata di Cuadrado: