Un gesto, questo, che ha preceduto quello polemico di Tonelli, che è andato da Giacomelli e gli ha consegnato il pallone (come fosse "l'uomo partita") mentre il direttore di gara prendeva la via degli spogliatoi.

Al San Paolo è successo di tutto dopo il gol di Josip Ilicic che ha fissato il risultato di Napoli-Atalanta sul 2-2. Gli Ancelotti boys hanno iniziato a protestare in maniera veemente per il rigore non concesso dall'arbitro Giacomelli per fallo di Kjaer su Llorente, avvenuto nella stessa azione che ha poi portato alla rete dello sloveno.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK