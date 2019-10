Un gruppo di deputati e senatori ha presentato un'interrogazione al Ministro dello Sport.

di Redazione Fox Sports - 31/10/2019 16:58 | aggiornato 31/10/2019 17:03

Dal prato verde al Parlamento. Questo il percorso fatto da Napoli-Atalanta, in assoluto la partita del decimo turno che ha generato più polemiche. In particolare a far discutere e la mancata assegnazione di un calcio di rigore agli azzurri per un fallo di Kjaer su Llorente.

Nella giornata odierna un gruppo di deputati e senatori tifosi del Napoli ha scritto al titolare del dicastero dello Sport sia a Palazzo Madama che a Montecitorio:

Dopo quanto accaduto nella partita Napoli-Atalanta, il governo - si legge - assuma iniziative per assicurare a milioni di appassionati di calcio la regolarità e l'imparzialità del campionato di Serie A. Tra i compiti del ministero rientra l'attività istituzionale per la lotta alla manipolazione dei risultati sportivi nonché la promozione della lealtà come componente qualificante di ogni iniziativa sportiva

Oltre ai primi firmatari Gaetano Quagliariello (presidente del Napoli Club Parlamento) al Senato e Paolo Russo alla Camera, a sottoscrivere le interrogazioni sono stati anche i senatori Giacomo Caliendo, Luigi Cesaro, Annamaria Parente e Gianni Pittella, e i deputati Luigi Casciello, Antonio Pentangelo, Gianfranco Rotondi, Carlo Sarro, Raffaele Topo e Catello Vitiello.