L'analisi dell'episodio più discusso della decima giornata di Serie A.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 31/10/2019 09:22 | aggiornato 31/10/2019 09:27

Una partita che continua e continuerà a far discutere. Napoli-Atalanta è stato in assoluto il match della decima giornata di Serie A che ha generato più polemiche. L'episodio che ha fatto infuriare Carlo Ancelotti, espulso poi da Giacomelli, è arrivato al minuto 86 sul risultato di 2-1 per gli azzurri (reti di Maksimovic, Freuler e Milik).

Qui si vede anche la partenza del cross e il movimento di Kjaer che si disinteressa del pallone e va dritto su Llorente.

Sempre a futura memoria.#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/t5EliBRuDP — Andrea Barison (@barison_andrea) October 30, 2019

Su un cross di Mertens dalla sinistra, Kjaer si disinteressa completamente del pallone e appena capisce che il traversone lo sta scavalcando va dritto su Llorente. Lo spagnolo ha il gomito largo per controllare la sfera in arrivo e colpisce in maniera fortuita il difensore bergamasco che lo placca letteralmente. Giacomelli sbaglia in ogni caso perché non fischia né rigore né fallo per l'Atalanta. E dal VAR Banti, che non ritiene di essere in presenza di un "chiaro ed evidente errore", non arriva nessuna chiamata alla OFR.

Visto l'atteggiamento di Kjaer, che pensa solo a ostacolare l'ex Tottenham, il rigore per il Napoli ci stava tutto e sono quindi giustificate le veementi proteste degli Ancelotti boys. E non è la prima volta che Giacomelli chiude una partita travolto dalle critiche. A Roma, sponda Lazio, tanti ricordano ancora gli errori grossolani (gli costarono poi uno stop tecnico) commessi dal fischietto di Trieste in un match del 2017 contro il Torino. Su tutti un calcio di rigore non concesso per un tocco di mano Iago Falque.