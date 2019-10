Il tecnico parla dopo la sua prima vittoria sulla panchina rossonera: "Oggi avevo chiesto ai giocatori di avere lo spirito giusto".

di Daniele Minuti - 31/10/2019 23:05 | aggiornato 31/10/2019 23:12

Una vittoria tutt'altro che esaltante ma pur sempre una vittoria: il Milan batte 1-0 la SPAL e permette a Stefano Pioli di trovare il suo primo successo dal suo arrivo sulla panchina rossonera al posto di Marco Giampaolo.

Come nelle migliori sceneggiature, a decidere l'incontro è stato proprio Suso che in queste settimane era stato l'obiettivo numero uno delle critiche dei suoi tifosi e che per la prima volta dall'inizio della stagione non è partito nella formazione titolare.

Lo spagnolo (colpito dai fischi dei sostenitori del Milan anche alla lettura delle formazioni nonostante fosse in panchina) è entrato al posto di Castillejo segnando la rete che ha dato i 3 punti ai rossoneri e un po' di respiro a Pioli.

Pioli parla dopo Milan-SPAL, decisa da un gol di Suso

Dopo il fischio finale Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport, commentando la vittoria trovata contro la SPAL, la prestazione della sua squadra e anche sulla rete decisiva messa a segno dal criticatissimo Suso.