Anche i giganti del calcio si possono riscoprire fragili prima dei grandi eventi della loro carriera. Lo ha spiegato un campione come Marcelo che ha svelato un retroscena avvenuto prima della finale di Champions League vinta dal suo Real Madrid contro il Liverpool ormai un anno e mezzo fa.

Il terzino dei Blancos ha parlato in una lunga lettera scritta per The Player’s Tribune e ha spiegato cosa gli stava per costare la partita che permise alla sua squadra di vincere per il terzo anno consecutivo la coppa.

Secondo le rivelazioni fatte dal brasiliano, l'attacco che lo colpì a Kiev mise a rischio anche la sua partecipazione alla partita vinta 3-1 grazie al gol di Benzema e alla doppietta di Bale (aiutati anche dagli errori di Karius).

A provocare questo problema a quanto pare fu la tantissima pressione causata dalla possibilità di entrare nella storia ancora una volta vincendo la Champions League per la terza volta di fila.

Non riuscivo proprio a respirare, avevo il petto bloccato e il panico mi assalì. Non si trattava solo di nervosismo, pensai di chiamare un medico ma avevo paura non mi facesse giocare. Quando puoi entrare nella storia senti il peso della responsabilità: non respiravo anche quando siamo entrati in campo e non capivo cosa stava accadendo, fortunatamente iniziammo e non ho pensato più a nulla. Pochi giorni prima un ex giocatore del Real Madrid mi criticò e mi mancò di rispetto, entrai in campo per fare la storia ed essere ricordato come viene ricordato Roberto Carlos in Brasile.