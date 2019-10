I Blancos travolgono i Pepineros con i gol di Rodrygo, Kroos, Sergio Ramos, Benzema e Jovic.

di Redazione Fox Sports - 31/10/2019 10:26 | aggiornato 31/10/2019 10:31

Uno show del Real Madrid. Non ha sbagliato la squadra di Zidane nel match giocato al Santiago Bernabeu contro il Leganes valido per l'undicesima giornata di Liga. Il risultato finale, 5-0, è frutto delle reti di Rodrygo, Kroos, Sergio Ramos, Benzema e Jovic. Con questo successo i Blancos salgono a quota 21 punti in classifica a -1 dal Barcellona capolista (con il Clasico da recuperare). I Pepineros restano invece ultimi a 5 punti a -4 dalla zona salvezza.

La gara si sblocca al 7'. Marcelo crossa, Benzema rimette in mezzo di prima e da due passi firma l'1-0 Rodrygo, classe 2001 alla seconda esultanza in tre presenze di Liga. Passa appena un minuto e Benzema veste ancora i panni dell'assistman. Stavolta a beneficiarne è Kroos, che batte Soriano con un tocco ravvicinato.

Al 24' il tris è opera di Sergio Ramos, che trasforma il rigore procurato da Hazard (il capitano dei Blancos sbaglia il penalty ma l'arbitro lo fa ribattere perché il portiere del Leganes non aveva i piedi sulla linea di porta).

Altro rigore al 69'. Se lo guadagna Modric ma se lo prende Benzema che fa 4-0 (settimo gol in campionato per il francese). Finita qui? Macché. Al 91' c'è spazio per il 5-0 di Jovic, che di testa - su assist di Carvajal - trova finalmente il primo gol con il Real Madrid.