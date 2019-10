Juventus, Emre Can resta in uscita: ci sono Bayern Monaco e PSG

La Juve ha vinto otto Scudetti di fila, vuol dire che la mentalità c’è, forse in questo momento ci manca un po’ di cattiveria e la cosa si sente in fase offensiva. Manca ancora un po’ di determinazione in entrambe le fasi, ma abbiamo margini di miglioramento

Tanto è dipeso anche dall’atteggiamento del Genoa. Avevano il loro trequartista addosso a Bentancur e questo ha reso le cose più complicate. Potevamo prendere campo con uno dei due centrali e a tratti l’abbiamo fatto bene, in altre occasioni siamo stati lenti. La Juve è una squadra che per caratteristiche si adatta a giocare di più con il trequartista, piuttosto che con i tre davanti. Dipende anche dallo stato di forma dei singoli giocatori

Abbiamo fatto un primo tempo sottoritmo, nella fase di impostazione e di uscite da dietro eravamo incerti, ci sono stati troppi tocchi e abbiamo pressato male, permettendo al Genoa di chiudersi con facilità. Nella ripresa c’è stata maggiore intensità, abbiamo creato tanto ma sfruttato poco le occasioni che abbiamo creato. Credo sia un momento in cui non concretizziamo come dovremmo e subiamo gol banali. Il Genoa è comunque una squadra che fa un ottimo palleggio, non da bassa classifica

