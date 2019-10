L'attaccante argentino è pienamente recuperato e pronto a scendere in campo nel derby contro il Torino. Ancora a parte il centrocampista bosniaco.

di Redazione Fox Sports - 31/10/2019 20:15 | aggiornato 31/10/2019 20:19

Una buona e una cattiva notizia per Maurizio Sarri in vista di Torino-Juventus, derby valido per l'11esima giornata di Serie A in programma sabato 2 novembre allo Stadio Olimpico Grande Torino alle ore 20.45. Si è infatti allenato in gruppo Gonzalo Higuain, reduce dal brutto colpo subito alla testa botta alla testa nella partita pareggiata 1-1 contro il Lecce. L'argentino è quindi pronto a scendere in campo contro i granata di Mazzarri.

Ancora in dubbio invece Miralem Pjanic, che ha svolto solo lavoro differenziato. Il bosniaco è alle prese con un problema muscolare rimediato sempre a Lecce e non vuole affrettare il recupero per evitare guai peggiori. Se l'ex Roma dovesse alzare bandiera bianca, contro Belotti e compagni si rivedrebbe Bentancur in regia affiancato da Matuidi e uno tra Khedira ed Emre Can.