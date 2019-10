L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato a Sky Sport a margine a margine del premio Oreste Granillo, consegnato a Reggio Calabria:

E quando gli parlano di Scudetto, risponde:

Non è il traguardo di quest'anno. Il nostro ciclo è iniziato per riportare l'Inter in alto come il blasone richiede, però è un processo graduale. Quest'anno è un momento di partenza in cui ci sono cose che possono essere migliorate. E lo faremo. Ma tutto deve avvenire con tranquillità, senza pressione, sapendo comunque che la maglia dell'Inter è una maglia pesante