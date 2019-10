Insomma, Romelu Lukaku in Italia e all'Inter si trova a meraviglia. E lo dimostrano perfettamente i 7 gol segnati in 12 presenze stagionali tra Serie A e Champions League.

Grazie a tutti per essere qui. Sono molto contento di essere con voi. Grazie per l’aiuto - dice Lukaku nella Instagram story pubblicata da Antonio Candreva - che mi date, questo gruppo è speciale

Tutti a cena, paga Romelu Lukaku. All'indomani di Brescia-Inter, match della decima giornata di Serie A che ha visto i nerazzurri imporsi 2-1, Antonio Conte ha concesso un giorno di riposo e l'attaccante belga ha sfruttato l'occasione per invitare tutta la squadra in un ristorante stellato a due passi da corso Sempione.

