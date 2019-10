Mi dispiace perché era a un passo dal comprare il Milan, poi Yonghong Li ha deciso di non cedergli la società e non capisco perché. Poi dopo pochissimo è arrivato Elliot. La Fiorentina ha fatto un affare con lui come nuovo proprietario.

L'attuale presidente della Fiorentina aveva già accennato a questa situazione nella sua presentazione in Viola ma ora è arrivata la conferma di Galliani, che ha voluto anche fare i complimenti all'imprenditore italo-americano per il suo lavoro.

