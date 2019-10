Le parole del tecnico viola dopo la vittoria in casa del Sassuolo.

di Redazione Fox Sports - 31/10/2019 11:24 | aggiornato 31/10/2019 11:29

La Fiorentina batte 2-1 in rimonta il Sassuolo al Mapei Stadium (reti di Boga, Castrovilli e Milenkovic) e sale a quota 15 punti in classifica a -4 dalla zona Champions League. Nel post-partita ha parlato il tecnico dei viola Vincenzo Montella, che si è soffermato su un giocatore in particolare: Franck Ribery.

Il francese non era disponibile vista la squalifica di tre giornate rimediata dopo Fiorentina-Lazio per aver spinto l'assistente Passeri. Ma l'ex Bayern ha voluto comunque seguire la squadra in trasferta e ai gol di Castrovilli e Milenkovic ha esultato come un pazzo in tribuna.

Sono sorpreso - ha esordito Montella - che Ribery sia venuto con noi in trasferta, ha fatto un gesto da campione. Mi ha anche consigliato i cambi da fare, lo ascolterò anche quando sarà in campo…

Tutto chiarito quindi tra Montella e Ribery, che non aveva affatto digerito la sostituzione contro i biancocelesti. Ma si sa, un campione del genere non vorrebbe mai uscire dal campo.