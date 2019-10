L'ultima apparizione di Conor McGregor sull'ottagono risale a più di un anno fa, precisamente l'8 ottobre 2018, quando Khabib Nurmagomedov impartì una sonora lezione all'irlandese nel main event di UFC 229. Il fighter di Dublino durante un tour in Russia ha annunciato il suo ritorno per i primi mesi del prossimo anno, e a detta di Dana White Donald Cerrone è uno sfidante gradito all'ex campione dei pesi leggeri .

Nulla è stato fatto fino ad ora. Non siamo nemmeno vicini, e non mi piace parlare di qualcosa che potrebbe accadere oppure no. Ma stiamo lavorando per portare il n° 3 del ranking contro il n° 5, il 18 gennaio a alla T-Mobile di Las Vegas

L'appuntamento dovrebbe essere per UFC 246 del 18 gennaio 2020, per il primo pay-per-view del nuovo anno

