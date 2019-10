La rivelazione del difensore blaugrana sul mancato arrivo del fuoriclasse brasiliano.

di Redazione Fox Sports - 31/10/2019 11:48 | aggiornato 31/10/2019 11:54

Il Barcellona ha fatto di tutto per far tornare Neymar. Ma proprio tutto. Non solo ha proposto una maxi offerta al PSG tentando di inserire diverse contropartite come Rakitic e Dembelé, si sono mosso anche i giocatori in prima persona per agevolare la trattativa di calciomercato. Lo ha rivelato Gerard Piqué ai microfoni di Cadena SER:

Sì, ci siamo mossi anche noi per far arrivare Neymar. Ci siamo ritoccati lo stipendio per aiutare il club a gestire al meglio il Fair Play Finanziario e consentire così che Neymar tornasse da noi

Non è detto però che il suo ritorno sia definitivamente tramontato:

Tutto può succedere nel calcio, per lui la porta resta aperta, più che abbassare il nostro stipendio, si cercava una formula adeguata. Il club aveva infatti detto che andava bene, ma poi sono sorti altri problemi

Su Messi:

Ormai non è più sorprendente, è il migliore di sempre, punto. Sempre più persone lo pensano. Con Griezmann va d’accordo, così come con Dembelé e con Pedro prima

Sulle critiche: