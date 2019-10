WWE, annuncio storico per Crown Jewel: ci sarà match femminile

Le parole di Ric Flair, Hulh Hogan e tutte le altre stelle in Arabia. Ma soprattutto un annuncio storico per la World Wrestling Entertainment.

30/10/2019

Durante la conferenza stampa speciale al King Fahd International Stadium di Riyad (che potete vedere in streaming qui di seguito), la WWE ha annunciato che il primo match femminile in Arabia Saudita si svolgerà a WWE Crown Jewel, come parte della "Riyadh Season", che comprende oltre 100 eventi in un durata di due mesi con intrattenimento e proprietà sportive di livello mondiale.

Le superstar della WWE Natalya e Lacey Evans si daranno battaglia a Crown Jewel, uno dei principali eventi pay-per-view della WWE, che vedrà protagonisti anche atleti del calibro di Roman Reigns, il campione della boxe dei pesi massimi linear ancora imbattuto, Tyson Fury, il campione della WWE Brock Lesnar, il campione universale Seth Rollins e molti altri.

Natalya e Lacey Evans hanno avuto una lunga faida negli ultimi mesi, prima di essere divise di roster nel draft, dando vita a match ad alto rischio, tra cui un brutale Last Woman Standing Match di Monday Night Raw, che The Queen of Harts ha vinto con la sua powerbomb sopra un un tavolo. Questa una delle principali e storiche notizie emerse finora nella conferenza stampa WWE, che fa seguito al match tra Sasha Banks e Alexa Bliss ad Abu Dhabi (dicembre 2017), negli Emirati Arabi Uniti.