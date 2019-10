Tyson Fury affronta Braun Strowman, Cain Velasquez per il titolo WWE contro Brock Lesnar. E che sfida tra il Team Hogan e il Team Flair.

di Marco Ercole - 30/10/2019 19:01 | aggiornato 30/10/2019 20:29

Ormai ci siamo, meno di 24 ore è sarà il momento di Crown Jewel 2019, seconda edizione dell'omonimo evento in pay-per-view di wrestling organizzato dalla WWE a seguito della partnership con i paesi arabi. L'evento (DIRETTA SCRITTA SU FOXSPORTS.IT) inizierà alle 18 (alle 17 il kickoff) di giovedì 31 ottobre 2019 al King Saud University Stadium di Riyad, in Arabia Saudita, e come già anticipato si tratterà di un appuntamento storico per vari motivi.

In primo luogo per la presenza, per la prima volta, di un match femminile, quello tra Natalya e Lacey Evans. Le due atlete (rispettivamente di Raw e SmackDown) infrangeranno un tabù sul quale la WWE ha lavorato da tempo e daranno vita così al primo incontro di wrestling tra donne in Arabia Saudita, facendo seguito così a quanto accaduto nel 2017 negli Emirati Arabi Uniti, quando si affrontarono Sasha Banks e Alexa Bliss.

Oltre a questo appuntamento con la storia, la card di Crown Jewel presenterà poi dei match attesissimi, come quelli dei debutti ufficiali nel mondo del wrestling WWE del pugile Tyson Fury e dell'ex campione dei pesi massimi UFC, Cain Velasquez. I due affronteranno rispettivamente Braun Strowman e Brock Lesnar, in quest'ultimo caso addirittura con in palio il titolo WWE.

WWE Crown Jewel 2019, presentazione e pronostici

E ancora, Seth Rollins se la dovrà vedere con "The Fiend" Bray Wyatt, ci sarà una Battle Royal a 20 uomini per determinare lo sfidante al titolo degli Stati Uniti di AJ Styles, un Tag Team Turmoil World Cup Match, la sfida tra il Team Hogan e il Team Flair e molto altro ancora. Ecco il programma completo:

Battle Royal a 20 uomini

Il vincente potrà sfidare AJ Styles per il titolo degli Stati Uniti

Cesaro vs Mansoour

Single Match

Lacey Evans vs Natalya

Single Match

Tag Team Turmoil World Cup Match

The B-Team vs Curt Hawkins e Zack Ryder vs Dolph Ziggler e Robert Roode vs Heavy Machinery vs Lucha House Party vs Luke Gallows e Karl Anderson vs The New Day vs The Revival vs The Viking Raiders

Team Hogan vs Team Flair

10-man Tag Team match: Ali, Ricochet, Roman Reigns, Rusev e Shorty G vs Bobby Lashley, Drew McIntyre, King Corbin, Randy Orton e Shinsuke Nakamura

AJStyles (c) vs vincente BattleRoyal

United States Championship Match

Braun Strowman vs Tyson Fury

Single Match

BrockLesnar (c) vsCainVelasquez

WWE Championship Match

SethRollins (c) vs "The Fiend" BrayWyatt

Universal Championship Match