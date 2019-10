Ho questo magone nello stomaco, voglio dire al signor Irrati: "Attaccati al ca**o". Te lo dico di cuore, non me ne frega nulla. Ora ridiamo perché la partita è andata bene, ma lui poteva davvero rovinare tutto quello che di buono avevamo fatto fino a quel momento. Ormai gli episodi sono tanti e qualcuno deve darci delle spiegazioni, perché questo è stato un errore clamoroso. Il signor Nicchi deve prendere provvedimenti: questo arbitro va squalificato e allontanato, bisogna dirlo adesso perché sennò dopo è troppo tardi. L'altra volta me ne sono andato mentre adesso ho voluto sfogarmi. Non si può sempre accettare tutto quanto. Va fatto un plauso a questi ragazzi che hanno vinto contro tutto e tutti

Proprio per questa decisione dell'arbitro Irrati si è infuriato l'ex giallorosso Ruggero Rizzitelli, ospite come di consueto di Roma TV. Nel post-partita Rizzitelli si è lasciato andare e ha pronunciato queste parole:

