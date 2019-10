Walter Mazzarri non ha bisogno di essere difeso, è un grande allenatore. L’anno scorso è stato fatto un ottimo campionato e abbiamo chiuso al settimo posto, ora lasciamo lavorare la squadra. Sono sicuro che i risultati arriveranno. L'obiettivo è far bene nel derby e nel resto del campionato. Ora dobbiamo uscire da questo periodo con pochi punti fatti, dobbiamo essere squadra e pensare più al collettivo che ai singoli

Gli ultras del Torino hanno scaricato Walter Mazzarri, reo di aver citato come esempio da seguire il capitano della Juventus Giorgio Chiellini e di non aver ottenuto buoni risultati in questa prima parte di stagione. Sulla vicenda è intervenuto il presidente dei granata, Urbano Cairo, che ha parlato a margine della presentazione della Generali Milano Marathon:

