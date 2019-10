Mentre lo studio afferma che i risultati non possono essere applicati automaticamente al gioco, però è chiaro che questo non dovrebbe essere un ostacolo a fare ora la cosa giusta. È una chiara dichiarazione di intenti. Non dovrebbero esserci ostacoli all’applicazione

Niente più colpi di testa dagli Under 12 in giù. Questa l'idea che sta prendendo corpo in Scozia a seguito della pubblicazione dei risultati di uno studio effettuato dall'Università di Glasgow, commissionato dalla federazione inglese di calcio e dal sindacato calciatori.

In seguito a uno studio effettuato dall'Università di Glasgow, in Scozia si sta pensando seriamente di abolire i colpi di testa nelle categorie giovanili.

