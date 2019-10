"Chiunque sarebbe disposto ad aiutare la propria gente", ha dichiarato il giocatore.

30/10/2019

Una situazione scomoda, quella che sta vivendo l'Iraq, con le politiche di Adel Abdul Mahdi, primo ministro, troppo restrittive. Così il popolo è sceso in piazza per manifestare contro il primo ministro, ma anche contro corruzione e carenza di pubblici servizi. In mezzo alla gente anche Ali Adnan Kadhim Al-Tameemi, vecchia conoscenza del calcio italiano che ha vestito le maglie di Atalanta e Udinese.

Oggi Ali Adnan è un giocatore del Vancouver Whitecapis, squadra che gioca la MLS, in cui ricopre il ruolo di esterno sinistro. Il giocatore ha preso parte alla manifestazione svoltasi oggi a Baghdad per supportare la propria gente con un piccolo gesto: distribuire cibo.

Ali Adnan tra i manifestanti a Baghdad

Dall'inizio delle manifestazioni, in Iraq sono morte più di 250 persone, numero che testimonia come la repressione sia violentissima. La gente è senza casa e soprattutto senza cibo, scende in strada per chiedere che vengano rispettati i loro diritti ma il governo continua con la sua politica serrata, repressiva.

Ali Adnan però non si è fatto intimorire e così è sceso in piazza, bandana in testa e un pentolone pieno di riso da distribuire ai manifestanti. Lo stesso giocatore ha dichiarato di sostenere la propria gente ai microfoni di Gazzetta.it:

Ho fatto una cosa normale, suggerita dal cuore: penso che chiunque sia disposto ad aiutare la propria gente. Insieme alla mia famiglia, abbiamo iniziato al mattino presto per finire verso sera: è il minimo che potessimo fare.

L'ex difensore di Udinese e Atalanta, però, non cerca le luci della ribalta ma vuole solo aiutare il proprio popolo attraverso un gesto che, afferma, dovrebbe venire spontaneo: