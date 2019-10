Il gallese è stato duramente criticato in Spagna per aver ignorato un bambino che gli chiedeva un autografo.

di Redazione Fox Sports - 30/10/2019 11:09 | aggiornato 30/10/2019 12:14

Non è mai stato un mostro di simpatia, Gareth Bale, e non fa nulla per togliersi di dosso questa etichetta. Nelle ultime ore l'attaccante del Real Madrid è finito nel mirino della critica per un gesto che non è passato inosservato. Intercettato all'aeroporto di Madrid di ritorno da Londra, dov'è volato con il permesso della società visto che è indisponibile, il gallese si è rifiutato di rispondere alle insistenti domani dei cronisti che gli chiedevano lumi sul suo futuro e sul viaggio nella capitale inglese.

Bale ya está en Madrid... y no se paró a firmar al niño que le pedía un autógrafo

📹 @gurriato7 pic.twitter.com/Gqxa3hcwpA — MARCA (@marca) October 29, 2019

Ma non è certo il questo problema. A far arrabbiare è stato quanto successo poco dopo, quando un bambino si è avvicinato e ha chiesto all'ex Tottenham una foto e un autografo. Il piccolo tifoso è stato completamente ignorato. E a nulla è servito il tentativo della mamma del giovane di fermare Bale, che ha continuato a camminare a passo spedito facendo finta di parlare al telefono.