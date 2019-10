Svelato il pallone che sarà utilizzato allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul il prossimo 30 maggio 2020.

di Redazione Fox Sports - 30/10/2019 15:43 | aggiornato 30/10/2019 15:48

Non si conoscono ancora le squadre che il prossimo 30 maggio 2020 si affronteranno allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul, in Turchia, per disputare la finale di Champions League. Ma intanto è stato svelato il pallone che verrà utilizzato dalle due contendenti. Le immagini sono comparse sull'account Instagram e Twitter @ofoball. Creato sul modello di quello già in uso nella più importante manifestazione europea per club, il nuovo pallone è rosa e blu.

Spiccano la bellissima veduta aerea della città di Istanbul e lo stretto del Bosforo. Le consuete stelle sono di colore bianco, la struttura e i materiali sono gli stessi introdotti per il pallone usato durante il Mondiale russo del 2018, l'Adidas Telstar 18. L'Adidas Champions League Final Istanbul, questo il nome della nuova creatura, sarà presentato ufficialmente nel 2020, venduto al prezzo di 150 euro e utilizzato già a partire dalla fase a eliminazione diretta.