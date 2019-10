Il centrocampista è stato costretto a lasciare il campo dopo appena 10 minuti.

di Redazione Fox Sports - 30/10/2019 19:10 | aggiornato 30/10/2019 19:25

Napoli-Atalanta inizia male per la squadra di Ancelotti. Il tecnico dei partenopei è stato costretto a sostituire Allan dopo soli 10 minuti di gioco, a causa di un brutto infortunio. Il centrocampista è uscito dolorante dal campo, al punto tale da dover abbandonare la squadra ad inizio partita.

La gara del San Paolo, valida per la 10ª giornata di Serie A, è uno scontro diretto tra le due squadre, con l'Atalanta che è terza con 21 punti, mentre il Napoli segue a 18, tre lunghezze dietro gli orobici.

Napoli-Atalanta, infortunio Allan: a rischio i legamenti del ginocchio

Allan è stato costretto ad abbandonare il campo al 10' di Napoli-Atalanta. Per il centrocampista brasiliano un brutto infortunio al ginocchio sinistro, che non gli ha permesso di continuare la gara.

Il giocatore è stato costretto alla sostituzione quasi in lacrime, dopo aver capito che l'infortunio al ginocchio è piuttosto serio. Si teme, infatti, per la rottura dei legamenti del ginocchio, uno stop che, se confermato, terrà Allan lontano dal campo per almeno sei mesi. Ancelotti e il Napoli tremano in attesa degli esami strumentali, ma lo stop di Allan non sarà sicuramente di pochi giorni.