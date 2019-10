Dopo Napoli-Atalanta chiusa con un pareggio, ecco che arrivano le parole di Gasperini ai microfoni di Sky Sport:

Sulla prestazione dell'Atalanta:

C'era il Napoli davanti, veramente forte. Per noi era difficile contenere la velocità, ma loro hanno avuto due o tre occasioni clamorose. Poi piano piano, nel primo tempo, siamo venuti fuori, si sono abbassati i ritmi. Quando incontriamo queste accelerazioni facciamo fatica a contenerle. Complimenti al Napoli e anche alla mia squadra per aver creato occasioni importanti, nel finale potevamo vincerla ma è un pareggio con grande merito.

Gasperini ha poi continuato, parlando dell'atteggiamento della sua squadra:

Questo è molto buono per noi, che ci consente di stare in questa posizione in classifica. Oggi, più di altre volte, avevamo una squadra davanti che ha creato occasioni. Tutte le volte che noi abbiamo preso il pallino del gioco siamo stati bravi. Poi devo dire che se il Napoli vinceva, ci stava. Aver fatto un risultato così, in queste condizioni, è un grande merito, amplia i meriti di questi ragazzi.

Siamo partiti forte, abbiamo incontrato buone squadre e quasi mai abbiamo sbagliato partita. Questo è un campionato equilibrato, è difficile, ci sono molte squadre forti che possono crescere. Noi non ci nascondiamo. Sulla base dell'esperienza degli ultimi anni vogliamo giocare per l'Europa, quale non lo so. Siamo ambiziosi ma abbiamo l'umiltà di non fare dei proclami.