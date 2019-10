Il presidente De Laurentiis si è scagliato contro l'intera classe arbitrale.

30/10/2019

Solo un pareggio per il Napoli contro l'Atalanta nella 10ª giornata di Serie A. I ragazzi di Ancelotti si sono visti rimontare due volte dall'Atalanta, ma il secondo gol degli orobici è stato accompagnato dalle polemiche riguardo il VAR, con un fallo di Kjaer su Milik nell'azione precedente alla rete di Ilicic che non è stato segnalato dall'arbitro.

Ai microfoni di Sky Sport De Laurentiis commenta così la situazione:

La cosa divertente è che mi dicono che dobbiamo chiudere i rapporti con Sky perché per 3 minuti avete spiegato perché il rigore non c’è. Non è questo il problema.Io non credo che Rizzoli e Nicchi non svolgano correttamente il loro lavoro. Loro diranno che non sta a me dirlo. E invece De Laurentiis, come altri 19 presidenti di Serie A e della Lega che provvedono all’esistenza della federcalcio, che provvedono all’esistenza della Serie A e B, hanno diritto di essere ascoltati.

Il presidente del Napoli ha continuato:

Bisogna con grande umiltà far capire le cose. A velocità normale quello è rigore, ma non è questo il problema. Dai la soddisfazione a chi ha onorato la maglia, fai vedere attraverso il VAR come sono andate le cose. Poi si può accettare la decisione del regolamento. Ma questa intoccabilità di Rizzoli e Nicchi ci dà fastidio.

De Laurentiis ha continuato commentando l'operato dell'arbitro:

Se esiste il VAR è inutile creare 8 minuti di tempo supplementare perché si discute. Cos’è questa cafonata dell’arbitro che si permette di buttare fuori un signore come Ancelotti? Se fossi in lui direi che vado via dall’Italia, un paesaccio dove si sospende la partita 8 volte. Basta, siamo noi che finanziamo il calcio, senza di noi andrebbero a pelare le patate. Io non voglio dire se è rigore, ma ho il diritto, per i soldi che investo nel calcio e nel rispetto dei giocatori e dell'altra squadra, di vedere le immagini al VAR. Dove vogliamo mettere i tifosi?

De Laurentiis ha continuato contro la classe arbitrale: