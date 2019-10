La squadra ha giocato molto bene, con ritmo, intensità e voglia. Era una partita completa, meritavamo un risultato diverso, siamo rammaricati ma guardiamo avanti. Non so che dire perché rischio di dire qualcosa di poco corretto.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK