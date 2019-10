Juventus, Emre Can resta in uscita: ci sono Bayern Monaco e PSG

Intanto in queste ore i carabinieri stanno analizzando le telecamere di sorveglianza della zona per capire come siano riusciti i ladri a entrare così facilmente in un complesso residenziale dotato di un sofisticatissimo sistema di videosorveglianza e il cui accesso è consentito solo tramite l'utilizzo di codici numerici.

Tanta, tantissima paura per Claudio Marchisio. Nella serata di ieri l'ex giocatore della Juventus ha vissuto momenti di terrore. Il 33enne si trovava nella sua villa di Vinoco, nel Torinese, quando quattro persone hanno fatto irruzione in casa sua con il volto coperto e armate di pistola e cacciavite.

