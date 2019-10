La Lega ha deciso: ecco come cambia la situazione in ottica fantacalcio.

di Redazione Fox Sports - 30/10/2019 22:58 | aggiornato 30/10/2019 23:04

LUltimo minuto della partita di Serie A tra la Lazio e il Torino all'Olimpico, i biancocelesti hanno chiuso in attacco, battendo un calcio d'angolo. Dell'esecuzione se n'è occupato Luis Alberto, che con la sua traiettoria a girare è riuscito a beffare Sirigu direttamente dalla bandierina. Il suo tiro è stato però deviato di testa da Belotti, che ha reso ancora più complicato l'intervento di Sirigu.

La decisione è stata combattuta fino alla fine, con il dubbio se il gol fosse una rete di Luis Alberto o un'autorete di Belotti, situazione che può cambiare le sorti di una partita al fantacalcio, col brasiliano che passerebbe dal +3 a 0 e l'attaccante granata che potrebbe prendere un malus.

Gol Luis Alberto o autogol Belotti? Ecco cosa ha deciso la Lega Calcio

La questione sull'ultimo gol di Lazio-Torino è stata decisa direttamente dalla Lega, che ha giudicato il gol come autorete di Belotti. Nessun bonus, dunque, per Luis Alberto: sicuramente il brasiliano è autore di una bella prestazione e probabilmente quest'ultima azione gli frutterà mezzo punto in più al fantacalcio, ma sarà Belotti a beccarsi un malus per l'autogol, un pesante -3 che in pagella potrebbe portare l'attaccante granata ad un voto molto basso. Il 4-0 di Lazio-Torino passerà agli archivi come autorete di Belotti.