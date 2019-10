Tutti i candidati ai premi che saranno consegnati il prossimo 29 dicembre a Dubai.

di Redazione Fox Sports - 30/10/2019 10:41 | aggiornato 30/10/2019 10:53

Sono state rese note tutte le candidature ai Globe Soccer Awards 2019, premio giunto all'11esima edizione che vedrà premiati i migliori giocatori al mondo il prossimo 29 dicembre al Madinat Jumeirah, Dubai. L'attesa era tutta per i sette candidati al riconoscimento di miglior giocatore dell'anno. Ricordiamo che a decretare i vincitori è una giuria internazionale composta tra gli altri da Fabio Capellp, Antonio Conte, Adriano Galliani e Eric Abidal.

📜 The nominees for 𝗕𝗲𝘀𝘁 𝗠𝗲𝗻'𝘀 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿 Globe Soccer Award are: Alisson Becker, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Salah, Sadio Mané and Virgil van Dijk



⁣⁣⁣ pic.twitter.com/zuAKU1EWs6 — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) October 30, 2019

Globe Soccer Awards 2019, tutte le candidature

BEST MEN’S PLAYER OF THE YEAR

I sette prescelti sono Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, Alisson Becker, Virgil van Dijk, Bernardo Silva, Lionel Messi e Mohamed Salah. Il fuoriclasse della Juventus ha così la possibilità di conquistare il 4° titolo di fila, il 6° in assoluto.

BEST WOMEN'S PLAYER OF THE YEAR

Da quest'anno spazio anche alle donne. Le candidate al riconoscimento di migliore giocatrice dell’anno sono Lucy Bronze (vincitrice della Champions con il Lione), la leggenda Marta Vieira da Silva, Ada Hegerberg, Sari van Veenendaal, Amandine Henry, Alex Morgan e Megan Rapinoe.

📜 The nominees for 𝗕𝗲𝘀𝘁 𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻'𝘀 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿 Globe Soccer Award are: Ada Hegerberg, Alex Morgan, Amandine Henry, Lucy Bronze, Marta Vieira Da Silva, Megan Rapinoe and Sari van Veenendaal



👉 Who’s your pick for this award ?⁣⁣#globesoccer pic.twitter.com/ht16dfAJEQ — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) October 30, 2019

BEST COACH OF THE YEAR

I candidati al titolo di miglior allenatore del 2019 sono Massimiliano Allegri, Jürgen Klopp, Fernando Santos, Djamel Belmadi (ha vinto la Coppa d’Africa alla guida dell’Algeria) ed Erik ten Hag.

📜 The nominees for the 𝗕𝗲𝘀𝘁 𝗖𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿 Globe Soccer Award are: Djamel Belmadi, Erik Ten Hag, Fernando Santos, Jürgen Klopp and Massimiliano Allegri

⁣#globesoccer pic.twitter.com/T03YR79LTL — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) October 30, 2019

BEST CLUB OF THE YEAR

I club candidati al premio di miglior squadra dell'anno sono il Liverpool, l'Ajax e il Lione femminile, capa di vincere campionato (13° di fila), coppa e Champions League (la quarta di fila).

📜 The nominees for 𝗕𝗲𝘀𝘁 𝗖𝗹𝘂𝗯 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿 Globe Soccer Award are: Ajax Amsterdam, Liverpool FC and Olympique Lyonnais Féminin

👉 Who will be named the Best Club ?⁣⁣#AFCAjax #LiverpoolFC #TeamOL #globesoccer pic.twitter.com/aYOcoc1WSv — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) October 30, 2019

BEST REVELATION PLAYER

I giocatori rivelazione scelti sono Joao Felix (trasferitosi in estate dal Benfica all'Atletico Madrid per 126 milioni di euro), Jadon Sancho, Kai Havertz, Erling Haaland e Ansu Fati.

📜 The nominees for 𝗕𝗲𝘀𝘁 𝗥𝗲𝘃𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 Globe Soccer Award are: Ansu Fati, Erling Haaland, Jadon Sancho, João Félix and Kai Havertz

⁣#AnsuFati #Haaland #JS7 #JoaoFelix #LVL29 #globesoccer pic.twitter.com/FX7Rcc2WZ9 — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) October 30, 2019

BEST AGENT OF THE YEAR

Non solo giocatori. C'è spazio anche per il premio al miglior agente dell'anno. Tre i candidati: Jorge Mendes (ha vinto il premio 8 volte), Mino Raiola e Federico Pastorello.

📜 The nominees for 𝗕𝗲𝘀𝘁 𝗔𝗴𝗲𝗻𝘁 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿 Globe Soccer Award are: Federico Pastorello, Jorge Mendes and Mino Raiola⁠

⁠#FedericoPastorello #Jorge Mendes #MinoRaiola #globesoccer pic.twitter.com/5wkPdSs1S7 — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) October 30, 2019

BEST SPORTING DIRECTOR

Dagli agenti ai direttori sportivi. I candidati sono il laziale Igli Tare, Andrea Berta dell'Atletico Madrid, Eric Abidal (Barcellona), Marc Overmars (Ajax) e Michael Edwards (Liverpool).