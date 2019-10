Il giocatore francese si era lamentato pubblicamente per come era rappresentato nel videogame, ma oggi Electronic Arts ha rilasciato una patch che gli rende giustizia.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 30/10/2019 15:23 | aggiornato 30/10/2019 15:32

Franck Ribery è stato ascoltato. L'attaccante della Fiorentina si era lamentato sui social per come era raffigurato in FIFA 20. "Ho giocato con i miei figli non troppo tempo fa. Hey, Ea Sports, ma chi è questo ragazzo?", così aveva scritto su Twitter l'ex Bayern Monaco.

Non si può dire che quello a destra sia più bello, ma finalmente FIFA ha dato dignità al volto di Franco.#Ribery #Fiorentina #Fifa20 pic.twitter.com/szjjTXgQI6 — CALCIATORI BRUTTI (@CB_Ignoranza) October 30, 2019

A distanza di pochi giorni Electronic Arts ha rilasciato, prima su pc e poi su console, la patch 1.06 che modifica e perfeziona i volti di 37 giocatori, tra cui c'è anche Ribery. Che ora ha un alter ego virtuale fedelissimo e può quindi giocare con i suoi figli senza correre il rischio di non essere riconosciuto.

E, purtroppo per i tifosi viola, Ribery ne avrà parecchio di tempo libero a disposizione nelle prossime settimane, vista la squalifica di tre giornate rimediata dopo Fiorentina-Lazio per aver spinto ripetutamente l'assistente Passeri.

FIFA 20, ecco la patch 1.06

Ma non solo i volti dei giocatori. La patch 1.06 apporta modifiche anche al gameplay. Spiccano i cambiamenti della tattica difensiva "Ripiega" e dell'istruzione "Torna indietro" che viene consenata agli attaccanti. Da oggi in poi, inoltre, ci saranno più possibilità di cadere dopo i contrasti, mentre è stata ridotta l'efficacia dei tiri di prima e delle conclusioni volanti dal limite dell’area. E ancora. Sono stati corretti diversi bug, su tutti quello che rendeva complicato l'utilizzo delle frecce direzionali o quello relativo al comportamento dei portieri sulle uscite fuori area. Adesso gli estremi difensori prenderanno decisioni più realistiche, ad esempio spazzando il pallone invece di controllarlo in situazioni di pericolo.