Carabao Cup, Chelsea-Manchester United 1-2

A decidere l'incontro è ancora una volta Rashford che al 73esimo minuto segna la rete del definitivo 2-1 con un capolavoro su calcio di punizione da 30 metri. Doppietta per l'inglese e passaggio ai quarti di finale per il Manchester United .

Il primo tempo a Stamford Bridge è stato piuttosto scarso di occasioni da gol ma il risultato si è sbloccato poco prima della mezz'ora grazie al numero 10 dello United che entra in area e subisce il fallo da calcio di rigore di Marcos Alonso. Sempre Rashford va dal dischetto e trasforma per il vantaggio dei suoi.

