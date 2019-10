La dirigenza rossonera già lavora in vista delle prossime sessioni di mercato.

di Redazione Fox Sports - 30/10/2019 11:19 | aggiornato 30/10/2019 11:25

Nei giorni scorsi si è parlato della possibile cessione di Suso in casa Milan. Lo spagnolo è tra i giocatori rossoneri più criticati viste le tante prestazioni sottotono. Su di lui c'è il Siviglia del ds Monchi e del tecnico Lopetegui, due persone che lo stimano profondamente e sarebbero disposte ad accoglierlo molto volentieri.

Il club andaluso avrebbe intenzione di proporre uno scambio con l'ex Palermo Franco Vazquez, ma prima va ceduto Ocampos.

Non solo Suso. Sulla lista dei partenti c'è anche Calabria, reduce dalla prova horror contro la Roma. Il terzino ha diverse offerte dall'estero e non è escluso che parta già a gennaio.

Calciomercato Milan, chi può arrivare a geannaio?

Maldini e Boban pensano ovviamente anche a rinforzare la rosa e lo faranno già a gennaio. Nel mirino del Diavolo è finito - secondo Tuttosport - il nazionale olandese Denzel Dumfries, terzino destro classe 1996 in forza al PSV.

Piace anche Zeki Celik, 22enne esterno del Lille (club nell’orbita di Elliot) valutato però ben 20 milioni di euro. Dopo l'operazione che ha portato Rafael Leão a Milano, le due società potrebbero così chiudere un'altra trattativa.

Sempre in difesa viene monitorato Hysaj, da tempo in uscita dal Napoli. Occhio anche a Sidibé del Monaco (oggi in prestito all'Everton) e Lovren, che in estate sembrava destinato a lasciare il Liverpool per approdare all'Atalanta.