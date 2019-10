I nerazzurri avrebbero già bloccato il terzino del Parma.

di Redazione Fox Sports - 30/10/2019 16:11 | aggiornato 30/10/2019 16:16

Le parole di Antonio Conte sono arrivate forti e chiare alle orecchie di Beppe Marotta e Piero Ausilio, rispettivamente amministratore delegato e direttore sportivo dell'Inter. Il tecnico dei nerazzurri ha fatto capire, dopo la vittoria sul Brescia, che con questa rosa difficilmente riuscirà a portare la squadra in trionfo. "Giocano sempre gli stessi", ha ripetuto l'ex commissario tecnico della Nazionale, facendo intendere di aspettarsi rinforzi nella sessione invernale di calciomercato.

Uno l'Inter potrebbe già averlo in pugno. Secondo Tuttosport, infatti, sarebbe stato bloccato Matteo Darmian, che in estate ha lasciato il Manchester United e si è trasferito al Parma a titolo definitivo per 1.4 milioni di euro. L'esterno ha firmato un contratto fino al 2023, l'allenatore dei ducali D'Aversa gli ha dato subito fiducia e lui sta dimostrando di meritarsela.

Non sorprende quindi che abbia attirato l'attenzione di una squadra in lotta per lo Scudetto. Non convinta da Valentino Lazaro e in attesa del rientro dell'infortunato Danilo D'Ambrosio, l'Inter sarebbe intenzionata ad affondare il colpo e ad assicurarsi l'ex Torino. Non sarà semplice strapparlo al Parma, ma il club nerazzurro è convinto di avere buoni argomenti per arrivare a una felice conclusione dell'operazione.