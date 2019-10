Nelle scorse settimane si è proposto pubblicamente a Milan e Manchester United. "Vi serve un aiuto?", aveva chiesto su Twitter lo svincolato Keisuke Honda, che in rossonero ha già giocato dal 2014 al 2017 collezionando 92 presenze e 11 gol. Adesso il classe 1986 ha trovato squadra. O meglio, è in prova e deve lavorare sodo per riuscire a strappare un contratto.

Il fantasista giapponese è in prova nel club olandese che milita in Eredivisie.

