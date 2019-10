L'attaccante delle Rondinelle ha rivolto il dito medio ai suoi ex tifosi: rischia una squalifica.

di Redazione Fox Sports - 30/10/2019 16:36 | aggiornato 30/10/2019 16:41

Un match bello e infuocato. Non ci si è sicuramente annoiati durante Brescia-Inter, gara valida per la decima giornata di Serie A andata in scena al Rigamonti. A vincere è stata la squadra di Antonio Conte, che si è imposta 2-1 grazie alla rete di Lautaro Martinez nel primo tempo e a quella di Lukaku nella ripresa. Nel finale l'autogol di Milan Skriniar rivelatosi indolore.

La partita si è infiammata definitivamente al 44', quando Gagliardini ha atterrato Tonali che ha spinto via l'avversario. Di tutta risposta il centrocampista dell'Inter ha reagito platealmente dando una manata al classe 2000 e rimediando per sua fortuna solo un cartellino giallo. Nel parapiglia creatosi dopo, si sono messi in mezzo Balotelli, Cistana, Gastaldello e Brozovic.

Super Mario, ex di turno, è stato successivamente beccato dal settore ospiti, che ha intonato cori offensivi contro di lui. A quel punto Balo ha reagito mostrando il dito medio. Un gesto immortalato in una fotografia (in cui sembra rivolgersi a Skriniar ma solo per una questione di prospettiva) e che in queste ore sta facendo il giro del web. Per questa reazione adesso l'attaccante dele Rondinelle rischia una squalifica da parte del Giudice sportivo.