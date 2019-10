I blaugrana vincono 5-1 al Camp Nou grazie alle reti di Lenglet, Vidal Messi (due gol e due assist) e Suarez. La Pulce segna il 50° gol su punizione della sua carriera.

30/10/2019

Pokerissimo. Il Barcellona si impone 5-1 al Camp Nou contro il Valladolid nel match valido per l'11esima giornata di Liga. Ad aprire le marcature al 2' è Lenglet con un gran mancino al volo che viene deviato e finisce sotto la traversa. Gli ospiti però reagiscono e al 15' trovano il pari in maniera a dir poco rocambolesca con Kiko, che insacca di ginocchio a pochi passi da ter Stegen.

La pennellata di Leo Messi 👏

50° gol in carriera su punizione 🐐#LaLiga #DAZN pic.twitter.com/K8J9iZgLt3 — DAZN Italia (@DAZN_IT) October 29, 2019

Al 29' si accende Lionel Messi. La Pulce vede Vidal e col mancino lo serve meravigliosamente, l'ex Juve si allunga e col destro in sospensione batte Masip per il 2-1. Il numero 10 blaugrana è in gran serata e lo dimostra al 34' quando firma il 3-1 con la specialità della casa: una punizione pennellata che finisce sotto l'incrocio dei pali.

Il poker arriva al 75'. Rakitic tocca per Messi, che in una frazione di secondo stoppa il pallone e col sinistro fulmina Masip. A fissare il risultato sul 5-1 ci pensa Suarez, pescato splendidamente dal solito Leo con un filtrante dei suoi. Con questo successo il Barça sale in testa alla classifica di Liga a quota 22 punti, con il Clasico contro il Real Madrid da recuperare.

Barcellona, 50° gol in carriera su punizione per Messi

Due gol, due assist, due tunnel. La partita di Messi è stata semplicemente sensazionale. L'argentino ha segnato tra l'altro il 50° gol su punizione della sua carriera, 44 col Barcellona e 6 con l'argentina. Con i blaugrana ha trasformato 20 calci piazzati negli ultimi 5 anni, più di tutti in Europa.

Alle sue spalle c'è lo juventino Pjanic fermo a 9. E ancora. Negli ultimi cinque anni Leo ha segnato da solo più reti su punizione di qualunque squadra nei top cinque campionati europei: la Juventus è a 15, la Roma, il PSG e il Lione a 13, il Bologna a 12. Alieno.