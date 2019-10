Il Papu parla del suo futuro e del rapporto col Cholo: "Pensava potessi fare solo l'esterno ma lo devo ringraziare. Difficile vedermi lontano da Bergamo".

Capitano e leader tecnico dell'Atalanta, Alejandro Gomez sta vivendo una seconda giovinezza calcistica da quando è tornato nel campionato italiano e soprattutto sotto la gestione tecnica di Gian Piero Gasperini che lo considera insostituibile nella sua squadra.

Il Papu non è soltanto una colonna per i nerazzurri ma è uomo ovunque in campo, col suo allenatore che lo ha schierato in quasi tutti i ruoli dell'attacco (esterno, seconda punta, trequartista, centravanti) e a volte persino arretrato in mediana.

Anche di questo ha parlato lo stesso Gomez in un'intervista rilasciata ai microfoni del programma televisimo Hablemos de Futbol su ESPN. L'argentino ha spiegato di essere molto legato a Bergamo rivelando anche un retroscena sul suo rapporto con Diego Pablo Simeone.

Gomez racconta il suo rapporto con Simeone ai tempi del Catania

Atalanta, Gomez: "Devo molto a Simeone ma su di me sbagliò una cosa..."

L'attaccante dell'Atalanta ha parlato delle sue intenzioni post ritiro ammettendo di non voler lasciare più l'Italia e ha poi raccontato il modo in cui il Cholo lo ha formato come giocatore ai tempi del Catania.