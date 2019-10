Le parole dell'ex difensore dell'Inter negli studi di Sky Sport.

"Da quattro mesi sono dentro il pianeta Inter e ho iniziato a capire tutto quello che c'è dentro. A giugno non lo sapevo, ora ho chiara la situazione. Bisogna evitare questo tipo di situazioni...". Questo uno stralcio delle dichiarazioni rilasciate dal tecnico dell'Inter Antonio Conte dopo la vittoria per 2-1 ottenuta in casa del Brescia. Parole che Lele Adani ha analizzato negli studi di Sky Sport provando a spiegare cosa intendesse l'ex ct della Nazionale:

Quando Conte parla di giugno non lo fa a caso. Sta dicendo praticamente: "Ok, non mi avete preso Dzeko, avete preso Sanchez e mi va bene. Ma Dzeko fa 40 partite, Sanchez ne ha giocate poche, non ha tanti minuti nelle gambe e spesso si fa male". Cosa poi accaduta, costringendolo a lanciare Sebastiano Esposito. Ora quindi bisogna rimediare. L'Inter è prima in classifica, ma la richiesta di riposo fatta da Conte è legata alla richiesta in campo ai suoi giocatori. Questa squadra ha estremo bisogno di rifiatare e si vede

Adani ha poi cambiato argomento:

Guardando la rete di Romelu Lukaku, dico che la vittoria sul Brescia è frutto di mercato e lavoro. In particolare il gol dello 0-2 rimarca che è stato preso un attaccante che non solo segna, ma che è focalizzato prima sul gioco e poi sull’andare in gol. Si vedono dei meccanismi provati e riprovati. E poi la condizione fisica di Lukaku è migliorata, consentendogli di ampliare il proprio raggio d’azione. In questo modo crea spazio per sé e per i suoi compagni

Su Lautaro: