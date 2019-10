La parte calda del tifo granata scarica l'allenatore.

29/10/2019

Momento delicatissimo in casa Torino. L'umore della piazza è a terra dopo il pareggio casalingo per 1-1 contro il Cagliari. In classifica Andrea Belotti e compagni sono 11esimi a quota 11 punti, lontani dalla zona Europa League che corrisponde all'obiettivo stagionale.

E ora a rendere più incandescente l'ambiente ci si mette anche la frattura improvvisa tra la parte calda del tifo granata e l'allenatore Walter Mazzarri, appena squalificato per una giornata (quinta sanzione).

Torino, ultras contro Mazzarri: "Se ne deve andare"

Gli Ultras granata e la Curva Maratona hanno infatti pubblicato un durissimo comunicato con cui scaricano il tecnico toscano:

Non ne possiamo più: Mazzarri se ne deve andare! Se ne deve andare perché il Toro fa sempre più schifo: in classifica e sul campo. Se ne deve andare perché il Filadelfia è sempre chiuso. Sempre! Così impedisce alla gente di vivere il Toro, fa passare alla gente la voglia di tifare. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, infine, è stato aver indicato Chiellini come esempio per i giocatori del Toro. Una provocazione insopportabile! Un allenatore del Toro non può indicare un gobbo come Chiellini come esempio! Mai!

