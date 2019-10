Sul tiro di Bisoli, però, il portiere sloveno non ha potuto far niente quando la sua respinta è andata a finire contro le gambe di Srkiniar, che ha così spedito la palla nella sua stessa porta. Come svelato subito dalle immagini televisive e confermato subito dopo dalla Lega Calcio di Serie A , dunque, non si tratta di gol di Bisoli, bensì di autorete del difensore slovacco dell'Inter.

Una decisione attesa da tanti allenatori del fantacalcio. Ecco cosa ha deciso in via ufficiale la Lega Calcio.

