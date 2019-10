Inoltre la Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha accolto il reclamo con richiesta di procedimento d’urgenza, proposto dalla società Sassuolo, avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflitta – su segnalazione della Procura Federale – al calciatore Francesco Magnanelli a seguito della gara Hellas Verona-Sassuolo del 25 ottobre scorso e per l’effetto, ha annullato la delibera impugnata.

Niente da fare invece per Scozzarella, che non ha potuto infatti prendere parte all'anticipo delle 19 tra il Parma e il Verona. Ecco qui di seguito il comunicato ufficiale completo in riferimento ai due casi di squalifica in Serie A :

Può tirare un sospiro di sollievo il centrocampista del Sassuolo Francesco Magnanelli . Il capitano dei neroverdi potrà infatti disputare la prossima partita di Serie A contro la Fiorentina a Reggio Emilia, dal momento che - come da comunicato diffuso sul sito della Figc - il ricorso d'urgenza è stato accolto a seguito della squalifica per "bestemmia" che gli era stata comminata.

