Real Madrid, Zidane promuove Raul allenatore

Un'investitura niente male per Raul, che arriva direttamente dall'allenatore attuale del Real Madrid. Che probabilmente, però, nonostante la signorilità, all'amico Raul in privato avrà detto di aspettare ancora un po'.

E allo stesso modo in cui prima gli serviva passaggi deliziosi in campo, anche dal microfono Zinedine Zidane ha servito un assist niente male alla leggenda spagnola del Real Madrid.

E ora, ancora con gran signorilità, ha commentato le voci che vorrebbero come suo eventuale successore Raul, suo ex compagno di squadra.

Si dice sia in bilico sulla panchina del Real Madrid , Zinedine Zidane però non si scompone. Così come lo era in campo, Zizou è sempre elegante anche da allenatore.

Da leggenda a leggenda, il francese promuove l'ex compagno come suo eventuale successore in panchina.

