Una vittoria rovinata da una pessima notizia. Il Manchester United ha superato 3-1 il Norwich in trasferta grazie alle reti di McTominay, Rashford e Martial ed è salito a quota 13 punti nella classifica di Premier League, a -15 dalla vetta e a -7 dalla zona Champions League. Nel post-partita però il manager dei Red Devils ha fatto il punto sull'infortunio alla caviglia di Paul Pogba che è ancora lontano dal rientro in campo.

Non credo che lo vedremo prima di dicembre - ha detto Solskjaer - resterà fuori ancora per un po'. Ha bisogno di tempo per riprendersi completamente, quindi non credo tornerà prima. Magari contro lo Sheffield United il 24 novembre, dopo la pausa per le nazionali, ma penso che probabilmente non lo rivedremo prima di dicembre. Si tratta della caviglia, non del piede, di conseguenza, anche se io non sono un medico, credo sia un infortunio che ha bisogno di un certo periodo di guarigione