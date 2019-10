Ritirato immediatamente Èrosa, il pallone invernale prodotto da Puma per il campionato spagnolo. Ecco i motivi.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 29/10/2019 17:09 | aggiornato 29/10/2019 17:14

È durato poco, pochissimo. Non ha fatto una bella fine Èrosa, il pallone invernale prodotto da Puma per la Liga che avrebbe dovuto essere utilizzato fino al 23 febbraio. La Federcalcio spagnola e l'azienda tedesca hanno infatti deciso di ritirarlo dopo un solo weekend. Il motivo? Non si vede.

Tutta colpa del "Pink Alert", il colore scelto per il pallone che lo rende spesso invisibile ai tifosi (sia a quelli presenti allo stadio sia a quelli seduti a casa sul divano) durante la partita. Sono tante le persone ad essersi lamentate per la scarsa visibilità di Èrosa che, paradossalmente, dovrebbe essere visto più facilmente della sfera tradizionale.

Ormai non si torna indietro, Puma e La Liga hanno confermato di aver ritirato Èrosa e che d'ora in poi verrà utilizzato unicamente in condizioni climatiche avverse, vale a dire in caso di abbondanti nevicate, piogge torrenziali o in presenza di nebbia.